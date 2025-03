La Squadra del Corona 1 è campione provinciale di boccia inclusiva, titolo che si è aggiudicato nella giornata del 23 marzo presso la palestra del seminario. Ha battuto le altre cinque squadre in competizione: Corona 2, Il Cerchio 1, Il Cerchio 2, Flora/Lae e Istituto Vismara.

Una bella occasione per mostrare come lo sport possa unire persone con disabilità e persone normodotate, rompendo gli steccati e mettendo in luce potenzialità e fragilità di entrambi. Il campionato ha segnato il momento clou di un’attività che si svolge durante tutto l’anno e la canottieri Flora, dove si svolgono gli allenamenti per alcune di queste squadre, è stata tra gli organizzatori dell’evento con il presidente Pierangelo Fabris, accanto a Fausto Capellini – uno degli ideatori di questo sport oltre che padre del Baskin- consigliere nazionale di EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi).

Lo sport della boccia inclusiva prevede che ogni squadra sia composta da persone normodotate senza distinzione di genere e da persone con diverse tipologie di disabilità. Caratteristica fondamentale è che in ogni squadra non ci sono ruoli marginali, ogni elemento concorre in modo determinante al risultato finale.

Ogni squadra è formata da quattro giocatori in campo più le riserve e ogni giocatore ha a disposizione due bocce da tirare per ciascuna delle quattro manche che formano la partita. La somma dei punteggi di ogni manche darà il risultato finale. Si gioca in palestra con bocce di gomma che possono essere lanciate con le mani, coi piedi, o anche lasciate cadere da scivoli appositamente realizzati.

Alla giornata di sport e di inclusione hanno portato il loro saluto Giovanni Bozzetti, presidente del Panathlon, che ha assicurato la massima disponibilità ad affiancare chi organizza manifestazioni rivolte ad atleti con disabilità e l’assessore allo sport Luca Zanacchi, dal quale sono giunti i complimenti ai giocatori per il livello di gioco raggiunto e ha sottolineato che l’attuale amministrazione sarà sempre pronta a sostenere quelle attività che si occupano di inclusione.

