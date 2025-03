Affollata assemblea dei soci sabato pomeriggio alla Canottieri Bissolati. Approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e di previsione. Durante l’incontro sono stati comunicati gli ultimi aggiornamenti sulla causa Tamoil e la conseguente richiesta di risarcimenti, soddisfatto il presidente Maurilio Segalini: “La società è abbastanza compatta, è la cosa più soddisfacente, vuol dire che bene o male la linea del mio terzo consiglio viene apprezzata. Quest’anno è il dodicesimo anno che sono qui a far presidente. Mi vanto di poter dire che sono nato qui, ho già fatto i 50 anni da socio pagante, vuol dire che bene o male i soci ci sono vicini e si può lavorare”.

L’assemblea ha votato il via libera per l’ammodernamento dell’area a famiglia con le piscine per i più piccoli e per la copertura dei campi da tennis in terra rossa, i lavori dovrebbero terminare entro ottobre, anche perché il palazzetto polivalente deve essere utilizzato per i tanti sport in crescita, compresi gli allenamenti speciali di canoa e canottaggio, le esigenze aumentano e crescono le nuove generazioni: “La società è viva, abbiamo 430 bambini sotto gli 11 anni, vuol dire che noi abbiamo una media di circa 40 bambini nati nell’anno tutti gli anni e questo vuol dire che siamo usciti dal Covid con una realtà cremonese quasi insperata, nel senso che siamo forse una delle realtà cremonesi più in crescita. Devo anche dire che mi fa piacere evidenziare una mentalità tra i soci aperta alle novità”.

Una società canottieri con 4680 soci non facili da gestire ma i vertici procedono con la massima fiducia: “Devo dire che qui il mio gruppo ha sempre lavorato tanto e poi quello che conta di più è che vogliamo bene alla Bissolati perché vogliamo bene a Cremona”.

E per la copertura della piscina, prima di ogni decisione, si attende l’esito della controversia giudiziaria in corso con Tamoil.

Giovanni Palisto

