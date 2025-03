“Posso rinunciare a tutto ma non al formaggio” così esordisce Sonia Peronaci al suo showcooking durante la quinta edizione di Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival in corso a Cremona fino a questa sera.

Celebre chef e fondatrice di GialloZafferano, ha deliziato il pubblico con una ricetta semplice, gustosa, e ottima da condividere con gli amici. “Sono felice di essere qui oggi essendo una grande amante dei formaggi soprattutto quegli dai sapori incisivi, come il provolone piccante” ha detto.

“Potrei non mangiare carne e pesce ma non saprei rinunciare ai formaggi. Trovo inoltre questo format molto interessante perché, oltre a poter trovare formaggi provenienti da tutta Italia, il tutto è accompagnato anche da svariate degustazioni, masterclass e approfondimenti con aspetti culturali molto interessanti”.

La chef si è cimentata in uno showcooking live per deliziare i palati del pubblico presente, “per quest’occasione ho pensato di realizzare una ricetta che si può preparare anche in anticipo per poterla mangiare tutti insieme a tavola. Un rotolo di crespelle ripieno di scarola saltata con l’uvetta, mi piace molto il contrasto dolce e salato. All’interno il ripieno è composto da ricotta e immancabile il provolone piccante di Latteria Soresina accompagnato da una fonduta di provolone dolce per guarnire il piatto una volta tagliate le crespelle a fette, un vero tripudio di sapori”.

Ma il suo non è stato l’unico appuntamento della domenica mattina: sempre in piazza Roma è stata realizzata la Grande Muraglia Lunare: una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, interamente decorato con mezzelune di provolone.

Così come di grande impatto è stata Cheese Vinile, con il maestro intagliatore Matteo Padoan che ha realizzato spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, denominate in gergo ‘piatti’, omaggiando i grandi successi musicali di Mina, la “Tigre di Cremona”, per ricordarne e celebrare le sue origini.

Tra le altre cose, di grande impatto la sfilata dei cani Bovaro del Bernese, organizzata dal gruppo amatoriale Graber, nato per promuovere il benessere animale e valorizzare la razza del Bovaro del Bernese, che ha riportato in vita un’antica tradizione montana grazie a questi splendidi cani da lavoro, ornati con carrettini decorati con finte forme di formaggio e finti bidoni del latte.

