Un Maxi panino di oltre 10 metri ripieno di provolone Auricchio, farcito dai ragazzi dell’istituto Einaudi, ha invaso di profumi e sapori le vie del centro di Cremona durante l’ultima giornata di Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival che si conferma un appuntamento di successo per scoprire e gustare il meglio della produzione casearia italiana. Un evento che celebra la tradizione, la passione per il buon cibo, l’innovazione e il legame con il territorio.

Per tre giorni i tesori bianchi made in Italy sono stati al centro della kermesse il tutto accompagnato da degustazioni guidate, shocooking e convegni per scoprirne i segreti e le produzioni.

“Sono molto soddisfatto dell’ampia partecipazione a Formaggi & Sorrisi, un segnale concreto di come il turismo stia ripartendo con entusiasmo. Questo conferma che la valorizzazione della nostra filiera di prodotti locali è una scelta vincente, capace di attrarre visitatori e promuovere le eccellenze del territorio” spiega Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona.

“Un grande merito va ai produttori locali, veri custodi di una tradizione casearia che rende unica la nostra provincia. Il loro impegno, unito alla qualità, continua a essere un punto di forza riconosciuto ben oltre i confini territoriali. Sono particolarmente orgoglioso della presenza della Scuola Casearia di Pandino, l’Istituto Einaudi e CR Forma, che si stanno affermando sempre più come protagonisti del settore. La loro partecipazione dimostra come formazione e tradizione possano andare di pari passo aprendo ai giovani nuove opportunità professionali in un comparto strategico per il nostro territorio”.

“Formaggi & Sorrisi si conferma anche quest’anno una vetrina delle eccellenze casearie italiane e cremonesi” commenta il sindaco di Cremona, Andrea Virgilio. “Lo dicono i dati, con un 15 per cento in più di espositori in un anno, e lo dicono le presenze di pubblico e visitatori che anche oggi, nella giornata conclusiva del festival, hanno invaso il centro storico, da piazza Roma a corso Campi, fino a corso Garibaldi, novità di questa edizione. Un successo che dimostra come dietro ai grandi risultati c’è sempre un lavoro di squadra, ci sono tradizioni, ci sono imprese e lavoratori che si fanno promotori di un intero territorio. Per questo ringrazio Stefano Pelliciardi e Sgp Grandi Eventi, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana e il Consorzio Tutela Grana Padano, gli sponsor, gli enti e le istituzioni che hanno creduto nell’importanza di costruire un percorso condiviso, a partire da Comune, Provincia e Camera di Commercio e ovviamente i ragazzi dell’istituto Einaudi che hanno attivamente collaborato nei tre giorni di manifestazione”.

“Nonostante il meteo avverso di sabato, la domenica ha registrato un incredibile afflusso di visitatori che hanno invaso le vie del centro di Cremona” commenta Stefano Pellicciardi di Sgp Grandi Eventi, organizzatore dell’evento. “Questa manifestazione si conferma un successo grazie alla proposta ricca e variegata per un pubblico di tutte le età che ha soddisfatto tutti i palati. Gli eventi presso il Pala Cheese sono andati sold out, dalle degustazioni guidate dai maestri assaggiatori Onaf ma anche gli showcooking della celebre chef Sonia Peronaci fondatrice di GialloZafferano, uno dei più importanti siti di cucina in Italia e il noto food influencer Mario Antonio Cioffi, meglio conosciuto come Mister Mario. Un palinsesto attrattivo in termini sia qualitativi che quantitativi che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle prelibatezze del made in Italy nella splendida cornice di Cremona.

Formaggi e Sorrisi- Cheese&Friends Festival si conferma un evento consolidato nel palinsesto delle iniziative nazionali alla scoperta dei formaggi per un viaggio multisensoriale”.

“Cremona, capitale del latte e dei formaggi ha richiamato a raccolta con gusti, spettacoli e tante occasioni per stare insieme gli appassionati dei gioielli caseari in questi tre giorni” spiega Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano. “Formaggi e Sorrisi è un forte e preciso segnale culturale: produrre in modo sostenibile, restituendo al territorio ricchezza, valori, esempi e sorrisi e le peculiarità del saper fare”.

“Il Consorzio tutela del provolone Valpadana conferma la sua soddisfazione nel promuovere una manifestazione come Formaggi e Sorrisi che racconta le eccellenze lattiero casearie made in Italy, soprattutto in un anno per noi molto importante. Quest’anno infatti ricorrono i 50 anni dalla fondazione” spiega Giovanni Guarneri, presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana. “Mezzo secolo di tutela e promozione di questo fantastico formaggio tanto versatile quanto amato sia in Italia che all’estero. Sono stati 50 anni di sfide e risultati che ci spingono a guardare al futuro sempre radicati nella tradizione ma con un occhio sempre attento ai cambiamenti e con la stessa passione che ha contraddistinto questi 50 anni di storia”.

© Riproduzione riservata