Cremona aspettava il bel tempo e finalmente è arrivato. Con una settimana di ritardo sull’inizio ufficiale della primavera, la città si è svegliata sotto un cielo limpido, e subito ne ha approfittato.

Le nuvole hanno lasciato spazio al sole e le temperature hanno iniziano a salire, restituendo un clima mite e gradevole che ha permesso a tanti di iniziare la giornata con una bella corsa sull’argine, altri invece hanno preferito far partire con calma la giornata, solo dopo una colazione al bar e una passeggiata.

La risposta dei cremonesi ai diversi eventi culturali, gastronomici, sportivi e solidali organizzati in città e non solo è stata massiccia. E c’è chi non ha resistito al richiamo del primo picnic della stagione.

Il luogo preferito è il lungo Po; attrezzati con coperte e teli, un cestino stracolmo di cibo e qualche bevanda, la giornata è trascorsa chiacchierando, leggendo un libro, sonnecchiando un po’, giocando a carte o tirando qualche calcio al pallone.

In questa domenica soleggiata per la maggior parte dei cremonesi la macchina è rimasta parcheggiata in garage, qualche minuto per gonfiare le ruote e la bicicletta è diventata il mezzo di trasporto ideale per raggiungere il Parco al Po e le Colonie Padane dove anche i più piccoli si sono potuti divertire correndo nell’erba tra scivoli e altalene.

