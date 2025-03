Grande sorpresa domenica per Federico Malinverno, titolare del ristorante La Crepa di Isola Dovarese, che ha visto arrivare ben cinque Ferrari. A bordo di una di queste c’erano niente meno che Guy Berryman, bassista dei Coldplay, e Antonella Ferrari, nipote del leggendario Enzo Ferrari.

La compagnia, composta da dieci persone – due per ogni auto – si trovava in zona per una scampagnata. Dopo una sosta al Maranello Service di Bozzolo, officina autorizzata Ferrari, il gruppo ha scelto La Crepa per un pranzo all’insegna della tradizione e dei sapori del territorio.

Nel menù c’erano culatello e spalla cotta, una specialità del ristorante preparata con Malvasia, alloro e ginepro, accompagnata da frittata e giardiniera. Come primi, gli ospiti hanno potuto assaggiare i classici tortelli di zucca, i marubini e il Savarin di riso. Per secondo, lingua salmistrata, mentre il gran finale è stato affidato a un semifreddo al torrone.

Non poteva mancare la foto di rito per immortalare l’incontro.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata