La professoressa Renata Patria ha ricevuto la cittadinanza benemerita di Cremona, un riconoscimento che celebra il suo profondo legame con la città. La decisione è arrivata in seguito alla richiesta avanzata lo scorso 29 novembre da diversi consiglieri comunali.

L’onorificenza è stata conferita dal presidente del consiglio comunale, Luciano Pizzetti, in assenza del sindaco, influenzato. “La professoressa Renata Patria si è distinta non solo nell’insegnamento e nella divulgazione, ma anche nel far crescere il senso civico e civile dei cremonesi. Il suo impegno nella scuola e oltre la scuola è stato prezioso”, ha commentato Pizzetti durante la cerimonia.

Visibilmente emozionata, Patria ha accolto il riconoscimento circondata dalla sua famiglia e da molti cremonesi che l’hanno conosciuta e apprezzata nel corso degli anni. “Non me lo aspettavo, è un riconoscimento straordinario. Spero solo di aver lasciato un piccolo segno, che possa essere di buon auspicio per il bene pubblico”, ha dichiarato.

La sua carriera l’ha vista per anni impegnata nell’insegnamento al liceo Manin e all’università, oltre a collaborare con numerose associazioni culturali no profit. Proprio parlando di cultura, la professoressa ha espresso il suo parere sulla candidatura di Cremona a Capitale della Cultura, accogliendola con favore: “La città ne avrebbe tutte le qualità. I semi ci sono, sono forti e radicati nel passato. Ora serve trovare il modo giusto per proporla e, soprattutto, unire le forze in un progetto comune, invece di dividersi”.

