Leonardo Pieraccioni, l’aneddoto su Roberto Vecchioni: “Da piccolo gli scrissi una lettera…”

(Adnkronos) – Dopo l’intervista di Roberto Vecchioni a Domenica In, andata in onda ieri domenica 30 marzo, Leonardo Pieraccioni ha condiviso sul suo profilo Instagram un ricordo di molti anni fa legato al cantautore, di quando i due si incontrano per la prima volta grazie a una lettera scritta dall’attore toscano e indirizzata proprio a Vecchioni.

“Ho appena visto Vecchioni a Domenica In. Son felice di avere da sempre investito su Vecchioni e su Guccini. Ho ascoltato sempre tutti i cantautori ma su di loro due mi ci sono proprio laureato”, ha esordito così Leonardo Pieraccioni a corredo di una foto che lo ritrae accanto al cantautore di ‘Sogna ragazzo sogna’.

“Per me hanno sostituito i vecchi poeti e sono capaci di smuovermi dentro sempre qualcosa e per sempre. Io lo so che prima o poi la mia figliola mi chiederà in macchina di mettere ‘Le mie ragazze’ lo so”, ha aggiunto Pieraccioni.

Poi, ha ricordato l’episodio inedito di molto anni fa che lo lega al cantautore: “Non ho mai raccontato troppo quando a 19 anni trovai su un giornalino il suo indirizzo di Milano e gli scrissi: “se esistesse Babbo Natale gli chiederei come regalo di conoscerti”. Dopo un mesetto squilló il telefono di casa: “vorrei parlare con Leonardo” “Sono io! Chi parla?” “Sono Roberto Vecchioni, ho letto la tua lettera, ti ho chiamato solo per dirti che Babbo Natale esiste”. Meraviglioso”. Questo il ricordo di Leonardo Pieraccioni, che ancora oggi custodisce nel cuore e che ha voluto condividere con grande gioia sui social.