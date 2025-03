Anche a Cremona si è costituito il Comitato per i 5 SÌ ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno, promosso da una rete ampia e plurale di associazioni, organizzazioni e forze politiche “che condividono l’urgenza di un cambiamento reale, concreto, immediato” fanno sapere i promotori.

Ad animare il comitato, coordinato dalla Cgil di Cremona ci sono Anpi, Arci, Arcigay, Auser, Associazione 25 Aprile, Legambiente, Associazione Latinoamericana di Cremona, Libera, Stati Generali Clima Ambiente e Salute, movimento Laudato Si’, Associazione Sinistra Futura, Coordinamento per la Democrazia Costituzionale, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, oltre a numerosi cittadini e cittadine che hanno scelto di mettersi in gioco in prima persona.

Il comitato “nasce per sostenere e far conoscere le ragioni dei 5 quesiti referendari, che puntano a restituire dignità al lavoro, sicurezza nei luoghi di impiego, tutele contro la precarietà, maggiore giustizia nei licenziamenti e un accesso più giusto alla cittadinanza italiana per chi vive e contribuisce da anni alla vita del Paese” continuano gli organizzatori. “Se approvati, questi referendum produrranno effetti immediati e tangibili nella vita di milioni di persone”.

Nei prossimi mesi, il Comitato sarà presente capillarmente sul territorio cittadino con banchetti, iniziative, incontri e momenti di confronto pubblico, e lavorerà per costruire comitati anche nei comuni della provincia. “L’obiettivo è chiaro: rafforzare la partecipazione, informare con chiarezza, e rendere il voto uno strumento concreto per cambiare davvero l’Italia” spiega la Cgil.

Il comitato è aperto all’adesione di singole persone, realtà associative e forze democratiche che condividano questo percorso. Per aderire o ricevere informazioni, è possibile scrivere a coordin5si.cremona@gmail.com

