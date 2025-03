Lunedì 31 marzo Sergio Ravelli e Ezio Corradi, in rappresentanza del gruppo promotore della Petizione popolare per il mantenimento del vincolo ambientale sul risarcimento Tamoil, hanno depositato gli ultimi 13 moduli della petizione corredati da 174 firme che vanno aggiungersi alle 825 depositate il 27 marzo scorso. In totale le firme raccolte in soli dieci giorni sono 999.

I promotori ringraziano i cittadini cremonesi che hanno aderito in modo così massiccio ed entusiasta alla raccolta delle firme assicurando all’iniziativa un successo che non ha precedenti.

Nella lettera di trasmissione i promotori hanno chiesto al Sindaco un incontro urgente al fine di illustrare i contenuti della Petizione. Considerato che dopo il deposito delle firme sono giunti ai promotori altri moduli della Petizione, i promotori hanno deciso di proseguire la raccolta firme fino a quando non sarà fissato l’incontro con l’Amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata