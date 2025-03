Stamattina alle 11 sono state consegnate le firme raccolte dai Radicali per chiedere il vincolo delle risorse destinate ai proventi della vertenza Tamoil. Ben 826 i firmatari che hanno aderito all’iniziativa.

La raccolta firme è stata lanciata sabato 22 marzo dai radicali Gino Ruggeri e Sergio Ravelli, il sindaco di Gerre de’ Caprioli, Michel Marchi e l’ambientalista Luigi Lipara.

“Sull’onda dell’allarme lanciato da Sergio Ravelli e Gino Ruggeri, nel giro di una settimana è montato in città un senso di profondo disagio in relazione alla prospettiva di un uso inadeguato delle risorse derivanti dai risarcimenti Tamoil, esito di una battaglia di alto profilo civico. In tanti abbiamo avvertito da subito l’urgenza di approfondire e provare a fare qualcosa per scongiurare un errore così clamoroso”, hanno evidenziato i promotori.

“Consapevoli che l’indignazione non porta a nulla, abbiamo quindi elaborato un testo che contenesse anche elementi propositivi; un testo che potesse raccogliere il senso profondo di quel sentimento che l’amministrazione comunale dava l’impressione di non aver raccolto.”

