Sabato 5 aprile partirà da Cremona “Scuola Grand Tour”, l’iniziativa nazionale del Partito Socialista a sostegno della scuola pubblica e per confrontarsi con le istituzioni, le forze politiche e i sindacali del territorio.

L’evento, che vedrà la partecipazione del segretario nazionale Enzo Maraio e del referente scuola Luca Fantó, avrà luogo alle 17 in via Bonomelli 81. Al centro del dibattito, come si legge nella nota, “la scuola pubblica come strumento di emancipazione e sviluppo sociale attraverso un’istruzione di qualità capace di riattivare l’ascensore sociale fermo ormai da decenni”.

Si parlerà di disagio giovanile, edilizia scolastica, dei fondi del Pnrr come strumento di ripresa contro la dispersione scolastica e del personale scolastico, la cui funzione non è ancora pienamente riconosciuta in termini sociali ed economici.

Saranno presenti il sindaco Andrea Virgilio, l’assessora all’ istruzione Roberta Mozzi e il presidente del Consiglio Luciano Pizzetti, che porteranno i saluti e il proprio contributo all’iniziativa. Oltre al segretario cittadino Diego Rufo, interverranno Luigi Camurri, dell’Associazione radicale Fabiano Antoniani, il segretario del Pd Roberto Galletti, e il sindacalista Oreste Pegno, segretario della scuola Uil. Il convegno è aperto a tutti i cittadini interessati.

