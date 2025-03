I Carabinieri della Stazione di Castelverde hanno denunciato per il rifiuto di eseguire il test dell’etilometro e sanzionato per guida senza patente un uomo di 44 anni, residente in provincia di Monza.

Nel tardo pomeriggio del 28 marzo, verso le 17.30, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Castelverde ha fermato per un controllo un autocarro che transitava in via Panni a Castelverde. Hanno identificato il conducente e hanno accertato che non aveva mai conseguito la patente di guida. Inoltre, hanno notato evidenti segni di ebbrezza alcolica nel comportamento dell’uomo. Invitato ad eseguire il test, l’uomo ha deciso di rifiutarsi.

Al termine delle verifiche, è stato denunciato per il rifiuto e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.

