Ieri il Vespa Club Cremona ha dato il via alla stagione 2025: i 40 soci partecipanti all’evento si sono trovati presso la società canottieri Dopolavoro Ferroviario di Cremona per un ottimo pranzo in compagnia.

Successivamente, nel pomeriggio, i vespisti si sono messi in strada in sella alle loro Vespe per un giro nelle campagne cremonesi e piacentine lungo il fiume Po.

Questo è stato il primo evento in Vespa per il sodalizio cremonese che, tra le altre cose, quest’anno parteciperà anche al Vespa World Days che si terrà a Gijon in Spagna il primo weekend di maggio.

Il prossimo appuntamento, invece, sarà domenica 6 aprile: presso la Fiera di Ca’ de Somenzi, infatti, in occasione della Fiera del Giocattolo, il Club cremonese esporrà all’interno del padiglione un buon numero di Vespe di tutte le epoche, da quelle degli anni ’50 a quelle più moderne e dei giorni nostri.

