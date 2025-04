Per il terzo anno consecutivo, la rassegna Palcoscenico Cremona torna ad animare la città con una proposta di eventi teatrali e culturali, in programma dall’11 al 13 aprile.

L’iniziativa è organizzata dall’Unione Italiana Libero Teatro (Uilt), federazione che riunisce oltre 850 compagnie teatrali amatoriali per un totale di circa 17mila soci, e dalla compagnia filodrammatica QU.EM. quintelemento, riconosciuta come una delle 18 “Sedi itineranti” mondiali della Fondazione Barba-Varley.

Anche quest’anno la rassegna si avvale della collaborazione di enti e istituzioni culturali che hanno già preso parte alle edizioni precedenti, tra cui il Comune di Cremona, il Teatro Monteverdi, il Museo Archeologico San Lorenzo e Confcommercio Cultura.

Questi partner metteranno a disposizione i loro spazi per ospitare gli eventi, affiancandosi al Centro Culturale Next, sede operativa della compagnia QU.EM.

“Rispetto allo scorso anno, proporremo un solo spettacolo teatrale, curato da QU.EM. quintelemento, ma avremo un ospite d’eccezione: Andrea Balzola, docente all’Accademia di Brera e di Torino, nonché drammaturgo multimediale con collaborazioni di prestigio nel panorama teatrale italiano e internazionale” spiega Paolo Ascagni, presidente nazionale della Uilt. “Sabato 12 aprile, alle 21.30, nel nostro Centro, ci sarà un incontro interattivo con lui, attraverso foto e video dei suoi principali lavori”.

Confermati anche il laboratorio e la performance del Gruppo Giovani Uilt al Teatro Monteverdi, così come il workshop di TeknoTeatro al Museo Archeologico, in programma nella mattinata di sabato.

“Desidero ringraziare di cuore Marina Volonté, conservatrice del museo, per la sua costante disponibilità e preziosa collaborazione” ha aggiunto Ascagni.

Sabato alle 15, la sede di Confcommercio, a Palazzo Vidoni, ospiterà una tavola rotonda dedicata alle Nuove prospettive per il Terzo Settore. Al dibattito parteciperanno, oltre a Paolo Ascagni e a una rappresentanza del Comune, Roberto Codazzi per Confcommercio Cultura, Moreno Cerquetelli, direttore nazionale della UILT Web TV e giornalista televisivo, nonché i rappresentanti del CSV e del Forum del Terzo Settore.

L’incontro si aprirà con una performance particolare curata dalla compagnia QU.EM. quintelemento. “Si tratta di un’installazione in movimento, una serie di azioni sceniche con oggetti e disegni dal carattere surreale” anticipa Danio Belloni, attore e operatore del Centro Next. “Credo proprio che sarà una piacevole sorpresa per tutti”.

