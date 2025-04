Proseguono gli incontri del gruppo Consigliare Lega Salvini-Lombardia per il 2025, organizzati dal Capogruppo in Consiglio Comunale Jane Alquati e moderati da Carlo Ferrari di Lega Giovani Cremona.

Il terzo appuntamento che si terrà il 10 aprile alle 17,30 a Spazio Comune prevede l’intervento di Angela Biscaldi, antropologa, docente di Antropologia Culturale al Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche dell’Università Statale di Milano.

L’incontro dal titolo Educare al Digitale. Un contributo dell’antropologia culturale entra nel merito di un tema caldo per genitori ed educatori: il complesso rapporto tra giovani e mondo digitale.

Il rapporto verrà esplorato nelle sue diverse dimensioni.

Si rifletterà, in primo luogo, sulle conseguenze cognitive dell’uso del digitale: come cambia il modo di apprendere delle nuove generazioni? Come si modificano attenzione, concentrazione, memoria nelle nuove generazioni iperstimolate?

Si discuteranno poi gli aspetti relazionali: come cambia il modo di rappresentare e vivere le relazioni di amicizia? Come si trasformano le appartenenze comunitarie e le forme di partecipazione politica?

Si approfondiranno gli aspetti affettivi, legati ai nuovi processi di costruzione della soggettività e al nuovo modo di vivere emozioni e sentimenti delle generazioni social.

“Educare all’uso dei nuovi media in prospettiva antropologica – spiega la relatrice – significa in primo luogo osservare con attenzione e cercare di comprendere i significati, le emozioni ed i valori che i nostri figli attribuiscono alle loro pratiche comunicative quotidiane; significa poi trovare i modi per avviare un dialogo e per stimolare la loro riflessività su ciò che fanno, pensano e desiderano. Significa anche interrogarsi sulla nostra responsabilità di adulti.

L’incontro si propone come un momento di confronto sulla fatica, l’impegno e l’importanza di essere educatori all’epoca dei social media”.

“Sono molto soddisfatta degli incontri realizzati fino ad ora, abbiamo parlato di giovani a febbraio insieme alla dottoressa Bandera; in occasione dell’8 marzo abbiamo parlato del femminile con Chiara Boni e proseguiamo giovedì 10 aprile sulle tematiche giovanili con la dottoressa Biscaldi. Il mio ringraziamento va a lei che ha accettato la sfida per un confronto non banale su una tematica così centrale e a Carlo Ferrari che si è reso disponibile a dialogare con lei portando il punto di vista giovanile” dichiara il Consigliere Jane Alquati.

