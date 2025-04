Ascoltare la musica modifica il nostro cervello? E cosa succede se la si ascolta sin da bambini? Il dibattito sull’intreccio complesso tra musica e neuroscienze è sempre più diffuso: c’è una connessione che va oltre la mera fruizione sonora, influenzando direttamente le dinamiche del cervello umano, fin dall’infanzia.

In questo contesto si inserisce la conferenza Nasce una vita, nasce una musica. Bambini e bambine portano la loro melodia nel mondo, organizzata all’interno del progetto Il Tempo dell’Infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali rivolte ad insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini, e dedicate alla fascia d’età 0-14 anni.

L’appuntamento è per mercoledì 2 aprile, alle ore 17, al Teatro Monteverdi (via Dante, 149) dove Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, ed Elvira Montebello, ostetrica di Asst Cremona, guideranno il pubblico in un viaggio alla scoperta degli effetti benefici della musica sulla salute a tutto tondo.

Grazie alle note dal vivo, suonate al pianoforte dallo stesso Toso, si potrà sperimentare la vibrazione delle onde sonore per il nostro benessere. Una conferenza musicale che coinvolgerà le menti e i corpi in un’esperienza unica che intreccia biologia e musica a 432Hz, offrendo una prospettiva innovativa sullo sviluppo infantile.

Un confronto con l’ostetrica per approfondire il legame tra nascita e musica (l’ingresso è gratuito previa prenotazione al link: https://nasceunavita.eventbrite.it).

“Cremona è la città della musica e la musica è una delle forme d’arte che piace veramente a tutti. Indipendentemente dai gusti per lo stile musicale, che sono del tutto personali, ascoltare musica ha dei benefici riconosciuti su mente e corpo: non stupisce dunque che la musicoterapia sia utilizzata come vero e proprio strumento terapeutico. Gli effetti terapeutici della musica a 432 Hz sono davvero tanti e sono alla portata di tutti, è un peccato non approfittarne per migliorare e aumentare il proprio senso di benessere”, dichiara l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi.

Tutte le proposte dell’edizione 2025 de Il Tempo dell’Infanzia, nonché le modalità di partecipazione, sono disponibili all’indirizzo https://iltemporitrovato.comune.cremona.it.

