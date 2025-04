Nuove dotazioni per la Polizia Locale, che renderanno ancora più efficienti i vari servizi svolti dagli agenti sul territorio anche all’insegna di una sempre maggiore digitalizzazione.

La presentazione è avvenuta al Comando di piazza Libertà dove l’assessore alla Sicurezza Santo Canale e il Comandante Luca Iubini hanno illustrato le caratteristiche di tali dotazioni e come saranno utilizzate.

Si arricchisce innanzitutto il parco mezzi della Polizia Locale grazie a due veicoli. Il primo è un veicolo Audi Q5, già sottoposto a confisca, ed acquisito gratuitamente a seguito di istanza avanzata all’Agenzia del Demanio. La confisca del veicolo è avvenuta in quanto utilizzato per commettere reati, in particolare violazioni al Codice della strada accertate e sanzionate dagli agenti della Polizia Locale. Sul mezzo è stata infatti posta la dicitura “Veicolo oggetto di confisca”, così che tutti sappiano che il Comune non ha utilizzato risorse della comunità.

Il secondo veicolo, acquistato grazie ad un cofinanziamento regionale, è destinato al Servizio Infortunistica: è stato infatti allestito con un vano ufficio utile per la compilazione sul posto degli atti e delle pratiche quando vengono compiuti rilievi in caso di sinistri.

A questo proposito, gli agenti potranno avvalersi anche del software Icam3D, in grado di gestire a 360 gradi la rilevazione digitale dei sinistri, diminuendo i tempi di rilievo grazie alla rapidità di acquisizione delle immagini e all’elevata accuratezza dei dati raccolti.

Il tutto a beneficio delle persone coinvolte alle quali, grazie alla geolocalizzazione dei vari elementi del sinistro e alla precisione millimetrica del dispositivo, sarà garantita la totale correttezza del rilievo, riducendo a zero l’impatto di un possibile errore umano.

E’ stato inoltre acquisito un nuovo dispositivo di ripresa delle immagini, da indossare, le cosiddette Bodycam, che permetterà, una volta azionato, la registrazione audio e video delle azioni degli agenti, sia come strumento per la loro tutela che per quella dei cittadini. Tale sistema rende inoltre agevole la conservazione delle immagini utili per tutti i casi previsti dalla legge.

Infine, nell’ambito di un potenziamento e ammodernamento delle dotazioni in uso agli operatori di Polizia Locale, si è provveduto ad acquistare il dispositivo di autotutela Spray Capsicum (il cosiddetto spray al peperoncino): per il suo utilizzo gli agenti dovranno seguire una specifica formazione a cura di personale qualificato.

“E’ intenzione di questa Amministrazione dotare gli operatori di Polizia Locale di tutte le strumentazioni necessarie al corretto svolgimento del proprio servizio, garantendo la loro sicurezza e tutelando la loro incolumità, senza dimenticare il ruolo fondamentale della formazione: non solo più sicuri grazie alle nuove dotazioni, ma anche più preparati per poterle utilizzare al meglio”, dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Santo Canale.

