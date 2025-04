E’ on line il Catalogo dei corsi di formazione sulle competenze digitali rivolti alle persone con disabilità iscritte all’elenco L. 68/1999 della Provincia di Cremona, con oltre 60 proposte.

L’iniziativa è finanziata dal Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone disabili – Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per un totale di € 337.892 ed è finalizzata al miglioramento delle competenze digitali delle persone maggiormente esposte al rischio di esclusione dal mercato del lavoro e di emarginazione sociale.

Le persone iscritte alla legge 68/99, che desiderano acquisire o migliorare le proprie competenze digitali, potranno scegliere un corso base e/o un corso avanzato tra quelli pubblicati nel Catalogo, a seconda del livello di padronanza e di autonomia conseguito nell’utilizzo delle informazioni e dei contenuti digitali.

I corsi sono realizzati a Crema e a Cremona da diversi enti accreditati all’erogazione di servizi formativi iscritti all’Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione professionali: Cr.Forma – Azienda Speciale servizi di formazione della Provincia di Cremona, Cesvip Lombardia, CV – Creare Valore SCS, IAL srl, Koala SCS, Mestieri Lombardia in collaborazione con Consorzio Sol.Co. e Consorzio Arcobaleno.

Tutti i corsi sono completamente gratuiti e possono essere integrati, sempre senza costi a carico dei partecipanti, da servizi di sostegno aggiuntivi quali: attività didattiche di sostegno, interpretariato nella lingua italiana dei segni (LIS) e servizi di trasporto per raggiungere la sede del corso e da strumentazioni e ausili informatici di supporto.

Tutti i corsi dovranno concludersi entro il 31/12/2025.

Le persone interessate possono consultare il catalogo dei corsi all’indirizzo: https://www.provincia.cremona.it/cpi/ e, per ulteriori informazioni e iscrizioni, potranno rivolgersi direttamente all’ente organizzatore ai recapiti indicati nella scheda descrittiva di ciascun corso.

