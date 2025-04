Sgominate due associazioni a delinquere dedite al traffico di droga, nonché sospettate di intrattenere rapporti con le principali organizzazioni di stampo mafioso: la maxi operazione della Polizia di Stato, andata in scena fin dalle prime ore della mattina di martedì, con il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, ha portato all’esecuzione di 45 misure cautelari – di cui 30 in carcere, 12 agli arresti domiciliari, 3 di obbligo – nonché 7 misure in attesa di preventivo interrogatorio degli indagati.

“I provvedimenti, oltre a numerose perquisizioni, sono stati emessi nei confronti di cittadini italiani, albanesi e nordafricani sedenti nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Catanzaro, Napoli, Palermo, Roma, Milano, Foggia, Cosenza, Ragusa, Trapani, Mantova, Cremona, Pavia, Chieti, Bolzano e Biella, nell’ambito di un’indagine relativa a due associazioni per delinquere finalizzate al traffico di sostanze stupefacenti importate dal Sudamerica, dal Marocco e dall’Olanda e distribuite dalla provincia di Brescia su tutto il territorio nazionale” scrive la polizia in una nota.

“Il secondo sodalizio caratterizzato da forti rapporti con esponenti delle organizzazioni mafiose ‘Ndrangheta, Cosa Nostra, Camorra, Stidda e Sacra Corona Unita”.

