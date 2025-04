Il sindacato SI Cobas ha indetto un’intera giornata di sciopero per l’11 aprile, che interesserà il personale di Asst Cremona, compreso il primo turno montante e smontante per i turnisti. Saranno pertanto garantiti solo i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili. L’azienda non è invece in grado di garantire la piena funzionalità delle attività ambulatoriali.

© Riproduzione riservata