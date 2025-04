Ascoltare la musica modifica il nostro cervello? E cosa succede se la si ascolta sin da bambini? Il dibattito sull’intreccio complesso tra musica e neuroscienze è sempre più diffuso: c’è una connessione che va oltre la mera fruizione sonora, influenzando direttamente le dinamiche del cervello umano, fin dall’infanzia. In questo contesto si inserisce la conferenza “Nasce una vita, nasce una musica. Bambini e bambine portano la loro melodia nel mondo”, organizzata all’interno del progetto Il Tempo dell’Infanzia, contenitore di iniziative formative, divulgative e laboratoriali rivolte ad insegnanti, operatori, genitori, bambini e cittadini, e dedicate alla fascia d’età 0-14 anni, su iniziativa del Comune di Cremona.

Emiliano Toso, biologo molecolare e musicista compositore, ed Elvira Montebello, ostetrica di Asst Cremona, hanno guidato il pubblico in un viaggio alla scoperta degli effetti benefici della musica sulla salute a tutto tondo. Grazie alle note dal vivo, suonate al pianoforte dallo stesso Toso, si è sperimentata la vibrazione delle onde sonore per il nostro benessere. Una conferenza musicale che ha coinvolto le menti e i corpi in un’esperienza unica che intreccia biologia e musica a 432Hz, offrendo una prospettiva innovativa sullo sviluppo infantile.

