Prenderà il via come da tradizione a giugno al termine delle scuole la nuova edizione del Grest, appuntamento oratoriano fra i più partecipati dai ragazzi nell’estate diocesana, quest’anno intitolato “TocToc”.

La presentazione al Seminario Vescovile di Cremona con il presidente della Federazione Oratori Cremonesi don Francesco Fontana e la squadra di collaboratori che hanno illustrato a sacerdoti e responsabili la storia, l’inno e i diversi materiali disponibili fra sussidi e magliette.

Il tema 2025 si ispira al Giubileo indetto da Papa Francesco, ecco dunque il suono del bussare nel titolo “TocToc” che richiama la Porta Santa e idealmente tutte le porte che si incontrano nella vita dei ragazzi. Il sottotitolo “Io sono con voi tutti i giorni” rimarca poi una vicinanza con il Signore, primo pellegrino che dona speranza.

L’accompagnamento degli adolescenti, che negli anni stanno diventando sempre più numerosi rispetto ai bambini, è una delle questioni affrontate in vista del Grest con apposite iniziative sia di formazione per quanti si impegnano come animatori sia di intrattenimento per gli altri. La presentazione del Grest agli adolescenti si terrà sabato 10 maggio ore 20:45 al PalaRadi.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata