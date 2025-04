Da venerdì 4 aprile a domenica 6 aprile la Camera di Commercio di Cremona, Mantova e Pavia, con il supporto organizzativo della Dmo Visit Cremona, di Reindustria Innovazione e dell’Azienda Speciale Paviasviluppo, sarà presente alla fiera Agritravel Expo organizzata da Promoberg in collaborazione con Bell’Italia, presso l’area fiere di Bergamo, con l’obiettivo di promuovere il patrimonio storico artistico culturale e le bellezze naturalistiche dei tre territori con un focus particolare sul turismo slow.

Nei tre giorni di fiera operatori del settore saranno a disposizione dei visitatori allo stand della Camera, pronti a condividere informazioni, esperienze e proposte turistiche che valorizzano le peculiarità dei territori. Sarà un’opportunità imperdibile per scoprire itinerari, prodotti tipici e le meraviglie che Cremona, Mantova e Pavia hanno da offrire.

“La Camera di Commercio è costantemente impegnata a supportare e promuovere il turismo, settore sul quale il territorio vanta attrattori culturali, naturalistici, enogastronomici, paesaggistici da valorizzare in modo più incisivo” commenta il Presidente Gian Domenico Auricchio. “La partecipazione ad Agritravel Expo rappresenta una occasione per implementare quel lavoro di rete tra attori istituzionali e privati, fondamentale per fare dei nostri territori una meta turistica riconosciuta a livello nazionale e internazionale”.

La giornata di venerdi 4 aprile sarà dedicata all’incontro con buyers e professionisti del settore, per creare sinergie e opportunità di sviluppo per il turismo. Agli appuntamenti BtoB parteciperanno partner locali di grande rilievo come la Dmo Visit Cremona, Palazzo Zurla De Poli per la provincia di Cremona e Colline e Oltre per l’Oltrepò pavese.

Domenica 6 aprile Enrico Ciabatti, vice-segretario generale della Camera di Commercio di Cremona Mantova e Pavia e Direttore di Paviasviluppo, interverrà, all’interno del panel talk organizzato da Bell’Italia, con una intervento dedicato al Destination Management Plan per la provincia di Pavia e la Dott.ssa Ilaria Casadei dell’Ufficio Attività Promozionali della Camera di Commercio di Cremona – Mantova e Pavia presenterà il percorso che ha portato alla creazione della Destination Management Organization – Dmo Visit Cremona.

Obiettivo del talk fare emergere e sottolineare come il fare rete sia fondamentale per lo sviluppo turistico di un territorio.

Sarà possibile accedere gratuitamente alla manifestazione fieristica e partecipare a questo evento che celebra il turismo sostenibile e la valorizzazione delle tradizioni locali con le loro tipicità.

