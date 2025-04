Fervono i preparativi del Comitato FieraGrumello per l’edizione di FieraGrumello che si terrà sabato 26 e domenica 27 aprile, come ogni anno il primo fine settimana dopo Pasqua.

Come già successo nel 2024, dopo una variazione di pochi anni, il format è quello tradizionale che l’ha fatta conoscere e apprezzare per oltre quattro decenni. “Stiamo raccogliendo anche grazie alla collaborazione con Cinzia Miraglio, titolare dell’agenzia che si occupa di organizzazione di eventi, un buon numero di adesioni di espositori, principalmente del settore agricolo, che occuperanno la solita area espositiva sul Mulinello” spiega la Presidente del Comitato Maria Vittoria Berselli.

Non mancano gli eventi collaterali: “Il Comitato organizzerà nelle sale del municipio e nella biblioteca alcune mostre che nel passato hanno sempre attirato molti visitatori” spiega.

Una di queste sarà l’esposizione della fotografa amatoriale Mara Mondoni, attenta a tematiche sociali, l’altra sarà “Il mio Montale” di Lucia Zanotti, poetessa molto conosciuta a Cremona che spesso si diletta in mostre di vario tipo. In quest’occasione illustrerà alcuni versi di Montale interpretati a modo suo anche lei con la fotografia.

“Porterò la mostra “Io sono donna”- spiega Mondoni- nata nel dicembre 2020 con la finalità di raccontare, con la voce di più donne, sentimenti, sensazioni, difficoltà, timori e pregiudizi contro i quali ancora oggi molte si scontrano quotidianamente.

Dal 2022 fotografie testi sono stati integrati con i disegni digitali della grafica Melissa Zaniboni”.

La fotografa continua entrando nel dettaglio: “Testi immagini e disegni raccontano tematiche negative che gradualmente cedono il passo a quelle positive per cui il progetto è un viaggio con sfumature emozionali intime e profonde. Un atteggiamento alternativo che vuole portare il visitatore all’analisi introspettiva, di esame interiore e riflessione”.

Anche la Commissione Biblioteca del comune curerà, come l’anno scorso, la mostra del Gruppo Cultura Fotografica di Pizzighettone.

Un’altra conferma, dopo il grande successo del 2024, è la serata di venerdì 25 Aprile con “Ape?Si” il gruppo di ragazzi di Cremona che da qualche anno è attivo nella progettazione di feste in tutta la provincia e che tra l’altro è stato scelto dal Comune di Cremona per iniziare la serata dei festeggiamenti per l’arrivo del 2025. E quest’anno il gruppo comincerà la serie di feste proprio con FieraGrumello in modo rinnovato e spettacolare.

Altri eventi sono in fase di organizzazione per le giornate di sabato 26 e domenica 27 per non far rimanere nessuno senza cibo, musica e intrattenimento.

Decisivo per la buona riuscita il lavoro di squadra, non solo all’interno del Comitato, dove ciascun componente aiuta in base al proprio tempo e alle proprie competenze, ma anche all’esterno, come sottolinea la Presidente: “Come Comitato- chiarisce Berselli- stiamo organizzando il tutto da tempo, confrontandoci con l’amministrazione che ringrazio, insieme alla Pro Loco, che si occuperà dell’edizione speciale del periodico Agrumello, e alle società sportive, per la collaborazione. In una piccola realtà come la nostra, il successo di FieraGrumello non può che essere l’obiettivo condiviso da tutti”.

