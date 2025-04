il consigliere regionale dem Matteo Piloni ha incontrato il presidente dell’Ordine degli Infermieri di Cremona, Gianmario Pedretti. “Sono molti i temi su cui ci siamo confrontati” spiega il consigliere.

“La preoccupazione più importante è rivolta tuttavia al futuro della professione: il numero di iscritti al corso di laurea in infermieristica è in calo, mentre oltre il 70% degli attuali infermieri ha più di 50 anni” continua. “È fondamentale quindi intervenire per garantire un ricambio generazionale adeguato e rendere più attrattiva la professione, anche dal punto di vista economico, sia per incentivare la professione sia per trattenere i professionisti nel servizio pubblico”.

“L’Ordine degli Infermieri punta a investire sulla formazione per rispondere a questa emergenza, un impegno che – continua Piloni -, deve essere sostenuto anche dalla politica. La soluzione non può essere quella di prendere infermieri all’estero, ma investire sul personale che abbiamo e incentivare l’accesso alla professione infermieristica, consentendo anche la possibilità di carriera”, aggiunge il consigliere che ha ricordato anche la proposta di legge regionale presentata dal Partito Democratico e arrivata in commissione lo scorso 20 marzo.

“Una proposta di legge che mira a rafforzare la sanità pubblica, proprio a partire dal personale socio-sanitario”, conclude.

