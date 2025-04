Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato sulla Tangenzialina di Cremona, dove un trattore ha improvvisamente preso fuoco mentre percorreva la carreggiata. L’incendio è scoppiato intorno alle 17.30. Il conducente, resosi conto di quanto stava accadendo, ha allertato i Vigili del Fuoco, mettendosi subito al sicuro.

Per motivi di sicurezza, il tratto di strada è stato chiuso al traffico durante le operazioni di spegnimento, che si sono rivelate complesse a causa della natura del mezzo coinvolto. Le fiamme sono state domate anche grazie all’utilizzo della schiuma, necessaria per contenere il rischio di propagazione e per raffreddare le parti metalliche del trattore avvolto dal fuoco.

Ancora da chiarire le cause del rogo, che potrebbe dipendere da un guasto tecnico. La circolazione è tornata regolare solo al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’area e della rimozione del mezzo. lb

