Negli ultimi anni, i Big Data hanno rivoluzionato molti settori, e lo sport non fa eccezione. L’analisi dei dati, spesso accompagnata da avanzamenti tecnologici come l’intelligenza artificiale e il machine learning, sta trasformando la maniera in cui gli atleti si allenano, come vengono prese le decisioni in tempo reale durante le partite e l’intero approccio alla gestione delle squadre. L’obiettivo principale? Massimizzare le performance e minimizzare il rischio di infortuni.

Su questo tema e in vista della Notte dei Musei Torriani sui Big Data (16 maggio 2025, ore 20.00) il prof. Paco Losapio ha organizzato per le classi di informatica e del liceo sportivo dell’istituto di via Garofalo un incontro con Edoardo Francesconi – Ceo e co-fondatore di TieBreakTech. In particolare è stato esplorato il mondo della pallavolo: “Dalla Pallavolo Giocata all’analisi dei dati della gara”. I dati di una partita di pallavolo si possono analizzare con software specifici che combinano statistica e video. L’analisi dei dati può aiutare gli allenatori a prendere decisioni tattiche e tecniche per influenzare il risultato della partita

I Big Data nello sport è solo uno dei tanti temi collegati alla “datificazione” delle nostre vite; approfondire quando i dati sono conoscenza e quando i dati sono “sorveglianza” è uno degli obiettivi trasversali dei progetti di molte classi del Torriani.

TieBreakTech è una società di progettazione e sviluppo software per le manifestazioni sportive, per le società e per le federazioni, collaborando con queste per fornire servizi di rilevazione delle gare, statistiche online ed in tempo reale, gestionali per tornei di beach volley e molto ancora.

