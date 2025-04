Schianto in via Giuseppina nella mattina di giovedì, quando due auto si sono scontrate poco distante dall’incrocio con via Ca’ del Vescovo. Erano circa le 8.30 quando la 55enne al volante della Fiesta, che viaggiava in direzione ospedale, ha perso il controllo della propria vettura, scontrandosi frontalmente con una Mercedes che proveniva dalla direzione opposta.

Fortunatamente nessuno dei due conducenti è rimasto ferito, ma la 55enne è stata soccorsa dal personale del 118, intervenuto con ambulanza e auto medica, e trasportata in pronto soccorso per accertamenti.

I Vigili del Fuoco si sono invece occupati di mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, mentre i rilievi sono affidati alla Polizia Locale di Cremona, che ha anche dovuto gestire il traffico congestionato, a causa del blocco della circolazione in quel punto. lb

