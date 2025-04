Rapina a mano armata nel pomeriggio di lunedì a Soncino, in via Padre Zanardi, dove un ragazzo di 19 anni è stato aggredito con un coltello.

Erano circa le 12.15. Il giovane si trovava sulla pubblica via, dopo essere uscito da un bar, quando è stato avvicinato da un uomo che, dopo aver pronunciato alcune frasi in una lingua che il giovane non ha riconosciuto, avrebbe estratto un coltello, colpendolo al volto. Quindi gli avrebbe sottratto il marsupio, contenente soldi e cellulare, per poi darsi alla fuga.

Il 19enne ha gridato per chiedere aiuto. In poco tempo sono arrivati i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, e il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Insieme a loro sono arrivati anche i Carabinieri di Soncino, coadiuvati dai colleghi del Radiomobile di Crema.

I militari hanno ascoltato i testimoni, e dovranno raccogliere anche il racconto della vittima, per ricostruire in modo dettagliato quanto accaduto. Altro importante passaggio, in sede di indagine, sarà l’acquisizione delle immagini delle telecamere presenti in zona.

