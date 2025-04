Questa settimana, “I gioielli sotto casa”, il magazine di promozione turistica condotto da Piero Brazzale, ci accompagna in un viaggio tra arte, fede e natura nel cuore del Canton Ticino. L’appuntamento è come sempre su CR1 – canale 19, giovedì alle 20:30.

Protagonista della puntata è il Sacro Monte della Madonna del Sasso di Orselina, uno dei luoghi simbolo della spiritualità e della storia ticinese. Affacciato su Locarno da un imponente sperone di roccia, il Santuario rappresenta non solo una meta di pellegrinaggio, ma anche un punto panoramico privilegiato, da cui lo sguardo può abbracciare la valle, il lago Maggiore e le cime circostanti.

La leggenda narra che fu Fra’ Bartolomeo d’Ivrea, frate del convento francescano di Locarno, a volere la costruzione del Santuario in seguito a un’apparizione della Vergine Maria nel 1480. Da allora, il Sacro Monte è divenuto un luogo di grande devozione, arricchito nel tempo da opere d’arte, cappelle votive e affascinanti percorsi spirituali.

La puntata ci porterà lungo la Via Crucis, un sentiero che si snoda tra natura e arte, attraversando suggestive cappelle immerse nel verde, fino a raggiungere il Santuario recentemente restaurato. Un viaggio a piedi che è anche un viaggio interiore, in un ambiente unico che unisce contemplazione e bellezza.

Il sito è facilmente accessibile anche grazie alla funicolare Locarno–Madonna del Sasso, e la sua vicinanza alla partenza della funivia Orselina–Cardada–Cimetta lo rende perfetto anche come punto di partenza per escursioni in quota.

Un gioiello sospeso tra cielo e terra, tra silenzio e meraviglia.

