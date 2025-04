Ennesima esplosione di violenza, dovuta probabilmente ad un eccessivo consumo di alcolici, venerdì sera in via Dante. A farne le spese, un uomo di 56 anni, rimasto ferito.

Mancava poco alle 21 quando, nella zona dei distributori automatici, vicino alla stazione dei pullman, il 56enne ha visto un altro uomo mentre lanciava una lattina di birra sulla sua auto, regolarmente posteggiata.

Si è avvicinato per chiedere spiegazioni, e l’altro l’ha aggredito, ferendolo al braccio e al busto, per poi allontanarsi. Ai Carabinieri, contattati da un passante che ha assistito alla scena, e intervenuti pochi minuti dopo, il 56enne ha raccontato di non conoscere il suo aggressore, che era probabilmente ubriaco, ma di averlo già visto in zona altre volte.

Il ferito è stato poi medicato dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato in pronto soccorso in codice giallo. I militari hanno invece ascoltato le testimonianze, anche se per ricostruire esattamente quanto accaduto sarà decisiva la visione delle riprese fatte dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata