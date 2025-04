Chiesa di Croce Santo Spirito gremita sabato mattina per l’ultimo saluto a Roberto Guarneri, 60 anni, morto dopo una presunta infezione.

Guarneri, con la sorella Barbara, gestiva la trattoria della Pace, in pieno centro a Castelvetro, meta di culto per gli amanti dell’enogastronomia locale. Il locale, chiuso per lutto, riaprirà nei prossimi giorni. Proprio di fronte ad esso ha sostato il corteo funebre, e il feretro è stata deposto per qualche istante davanti all’ingresso, come un segno di saluto a chi a quel posto ha dedicato la vita.

Tantissime le persone anche sul sagrato della chiesa, che hanno voluto salutare Roberto, molto conosciuto in paese.

