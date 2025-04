Nella giornata di venerdì il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia”, ha fatto visita alla Caserma “Santa Lucia”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona. Ad accoglierlo è stato il Comandante Provinciale, Colonnello Paolo Sambataro.

All’incontro hanno preso parte tutti gli Ufficiali della sede di Cremona, i Comandanti delle Compagnie di Crema e Casalmaggiore e una rappresentanza di militari. Durante la visita sono stati affrontati vari temi, tra cui la gestione del personale, la situazione logistica e infrastrutturale, oltre alle attività di prevenzione e contrasto investigativo in atto sul territorio.

Il Generale De Riggi ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro svolto dall’Arma in provincia, sottolineando l’importanza di continuare con impegno e dedizione per il raggiungimento di risultati sempre più significativi. Ha inoltre ribadito il valore del servizio di prossimità e dell’azione quotidiana di rassicurazione sociale che i Carabinieri svolgono in favore della cittadinanza, con particolare attenzione agli anziani e alle fasce più fragili della società.

