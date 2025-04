L’associazione Sinistra Futura, impegnata nel Comitato territoriale provinciale promosso dalla Cgil a sostegno di 5 Sì nei Referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025, invita la cittadinanza ad un incontro pubblico con 4 forze politiche lunedì 14 aprile ore 21 in sala Eventi a SpazioComune, Cremona.

Per il Partito Democratico parteciperà Giancarlo Storti, presidente Assemblea provinciale; per il Movimento 5 Stelle Paola Tacchini, consigliera comunale; per Sinistra Italiana Paolo Losco, segretario provinciale; per Rifondazione Francesca Berardi, segretaria provinciale.

I relatori saranno chiamati a spiegare l’importanza di questi referendum e le ragioni che portano a sostenere l’abrogazione di leggi sbagliate su lavoro, ingiusti licenziamenti, appalti, precarietà, cittadinanza. I Referendum sono una importante forma di democrazia diretta e le scelte operate dai cittadini con il voto, se verrà superato il quorum, saranno immediatamente esecutive. Per questo è importante informarsi e partecipare col voto: la democrazia si salva con la democrazia.

