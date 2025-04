Gli studenti di quattro istituti scolastici lombardi, tra cui IPA Stanga di Cremona, hanno partecipato all’evento Hackathon per il clima con sette progetti riguardanti situazioni locali caratterizzate da inquinamento. Studio del caso, individuazione di proposte concrete e realizzabili, ricerca delle sinergie con gli enti pubblici: i giovani hanno lavorato muovendosi con questi orientamenti dimostrando che è possibile affrontare i problemi nella collaborazione tra le generazioni.

“A loro deve essere indirizzato un encomio convinto da parte delle istituzioni, alle quali spetta il compito di favorire ulteriori nuove esperienze simili” ha detto il presidente della Commissione Ambiente, Alessandro Cantoni. La presentazione, avvenuta nell’Aula del Consiglio regionale, ha riguardato sette progetti, che hanno partecipato all’evento promosso dal Comitato italiano per l’Unicef in partnership con Iaia (International Association for Impact Assesment) e in collaborazione con Regione Lombardia.

Agli studenti era stato chiesto di individuare soluzioni innovative per la riduzione dell’inquinamento ambientale e l’adattamento ai cambiamenti climatici.

“Un compito -ha detto Manuela Bovolenta, Presidente di Unicef Lombardia- che è stato svolto con grande entusiasmo e precisione, tanto che i progetti sono stati inviati alle amministrazioni locali con l’auspicio che possano essere presi in considerazione per interventi in grado di migliorare le condizioni ambientali locali”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a studenti e docenti dall’Assessore regionale all’Ambiente Giorgio Maione, che ha sottolineato il ruolo di Regione Lombardia in Hackathon. “Il nostro Protocollo sullo sviluppo sostenibile -ha detto- è stato sottoscritto anche da Unicef, e da lì è nata una collaborazione proseguita con ottimi risultati. La stessa piattaforma informatica alla base dei lavori, che ha consentito analisi e ricerca di soluzioni con metodo scientifico, è stata fornita dalla Regione”.

I sette elaborati presentati oggi sono stati realizzati dagli istituti scolastici IIS Bertarelli-Ferraris di Milano, IIS Volta di Lodi, IPA Stanga di Cremona, Liceo delle Scienze Umane “De Andrè” di Brescia (le scuole di Milano, Lodi e Cremona con due lavori ciascuna).

Ogni report, illustrato in Aula con slides, comprendeva una parte di studio delle criticità, la proposta di rimedi in grado di migliorare le condizioni dell’aria e un elenco di iniziative informative e formative rivolte ai cittadini oltre a spunti per attività da promuovere in partnership con istituzioni.

Durante l’incontro, che ha visto seduti ai banchi dei Consiglieri regionali un’ottantina di ragazzi con i loro docenti, sono intervenuti anche il direttore generale di Unicef Italia Paolo Rozera, il Presidente di IAIA Giuseppe Magro, rappresentanti di enti locali, dell’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

All’audizione hanno partecipato anche i Consiglieri regionali Alessandro Pase (Lega), Giulio Gallera (FI), Roberta Vallacchi (PD), Michela Palestra (Patto Civico), Paola Pollini (M5S) e Giacomo Zamperini (FdI).

© Riproduzione riservata