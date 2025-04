Prosegue il percorso per il rinnovo dei componenti di sei Comitati di Quartiere. Dopo la chiusura delle candidature, in ogni quartiere in cui si vota sono stati infatti programmati momenti di presentazione dei candidati in modo che i residenti li possano conoscere e confrontarsi con loro prima delle votazioni che si svolgeranno il 17 e il 24 maggio.

Il primo incontro è in programma martedì 22 aprile, alle ore 18, al Centro Civico di via Isidoro Bianchi, 2, dove si presenteranno gli 11 candidati del Comitato di Quartiere 2 (Boschetto – Migliaro).

Giovedì 24 aprile, sempre alle 18, in largo Madre Agata Carelli, 5, sarà la volta dei candidati del Comitato di Quartiere 5 (Borgo Loreto – S. Bernardo) per il cui Direttivo le candidature pervenute e validate sono 13.

L’ultimo incontro nel mese di aprile si terrà martedì 29, anche in questo caso alle 18 (piazza Maria Montessori, di fronte alla chiesa), quando a presentarsi saranno i 12 cittadini che si sono candidati per il Direttivo del Comitato di Quartiere 14 (San Felice – San Savino).

Nel mese di maggio si terranno le assemblee degli altri tre quartieri che vanno al voto (Comitato di Quartiere 9 Giordano – Cadore; Comitato di Quartiere 15 Bagnara – Battaglione – Gerre Borghi; Comitato di Quartiere 16 Centro)

“Questi incontri sono un momento formale per far conoscere ai residenti dei quartieri i cittadini che si sono candidati e sarà anche l’occasione per porre domande ai candidati. È molto importante partecipare proprio per potersi confrontare rispetto alle proposte che i candidati faranno relativamente al quartiere nel quale risiedono o svolgono un’attività”, dichiara la vicesindaco con delega ai Quartieri Francesca Romagnoli.

