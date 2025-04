Due denunce in poche ore per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’alcoltest. È il bilancio dei controlli messi in atto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona tra la sera del 13 e la notte del 14 aprile.

Nel primo caso, i militari sono intervenuti verso le 21.30, a seguito della segnalazione di un’auto che, durante una manovra di uscita da un parcheggio in centro città, aveva urtato alcune vetture in sosta.

Il veicolo è stato intercettato poco dopo: il conducente, un uomo di 33 anni, procedeva con una guida pericolosa, caratterizzata da improvvisi scarti laterali. Fermato per un controllo, è apparso in evidente stato confusionale e dall’abitacolo proveniva un forte odore di alcol.

Sottoposto al test dell’etilometro, l’uomo è risultato positivo con un tasso alcolemico di quasi 2,50 g/l, ben cinque volte oltre il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, la patente è stata ritirata e il veicolo – intestato a un’altra persona – è stato riconsegnato al proprietario.

Poche ore dopo, intorno alle 3.15 della notte, i Carabinieri hanno fermato un’altra auto, stavolta in via Milano. Alla guida un giovane di 23 anni che viaggiava solo verso il centro città. Anche in questo caso, i militari hanno percepito un forte odore di alcol e notato sintomi evidenti di alterazione psicofisica.

Invitato a sottoporsi al test alcolemico, il giovane ha rifiutato, incorrendo così nella denuncia per il rifiuto dell’accertamento. Anche per lui è scattato il ritiro della patente, mentre l’auto – di proprietà di un’altra persona – è stata affidata al legittimo titolare.

© Riproduzione riservata