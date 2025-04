“Anch’io curata per un aneurisma, grazie al dott.Besana e alla neurochirurgia”

Anch’io come Alessandra sono stata salvata dal dott. Besana e dalla sua equipe per l’insorgere di un aneurisma che premeva sul nervo ottico e che non mi permetteva di vedere correttamente. Ottimo team, persone competenti e altamente professionali ma con un cuore. Sono stata seguita poi con controlli annuali sempre dal dottor Besana, ottima anche la degenza in neurochirurgia.

