Confesercenti accoglie con grande favore e apprezzamento il nuovo bando imprese promosso da Regione Lombardia, che stanzia oltre 10 milioni di euro per accompagnare le imprese con almeno 40 anni di attività in percorsi di innovazione, trasformazione digitale e rilancio competitivo.

“È un segnale concreto dell’attenzione istituzionale verso un segmento fondamentale del nostro tessuto economico e sociale” commenta Gaia Fortunati, presidente di Confesercenti della Lombardia Orientale sede territoriale di Cremona.

“Le imprese storiche, spesso a conduzione familiare, rappresentano non solo continuità e tradizione, ma anche un presidio attivo di vivibilità urbana, relazioni umane e identità locale. In un contesto che cambia rapidamente, queste imprese dimostrano ogni giorno una straordinaria capacità di adattamento e resilienza. Meritano quindi pieno sostegno da parte delle istituzioni, anche attraverso misure mirate come questa”.

In provincia di Cremona sono attualmente 340 le attività storiche ufficialmente riconosciute da Regione Lombardia tra negozi, locali e botteghe artigianali: un patrimonio straordinario che racconta decenni di impegno, passione e legame con il territorio.

Solo nel 2024 erano state 37 le nuove attività riconosciute, e a questi si aggiungeranno nei prossimi mesi ulteriori imprese che hanno presentato domanda entro il 15 aprile 2025 per ottenere il riconoscimento, in attesa dell’esito istruttorio.

Confesercenti è pronta a supportare le imprese nella fase di progettazione e candidatura degli interventi finanziabili, che potranno riguardare la riqualificazione dei locali, la digitalizzazione, lo sviluppo dell’offerta e il ricambio generazionale.

“Riteniamo fondamentale che tutte le realtà interessate possano cogliere questa opportunità” aggiunge Fortunati. “Il futuro del commercio passa anche dal rispetto del passato e dalla valorizzazione delle storie imprenditoriali che hanno fatto grande il nostro territorio. Regione Lombardia, con questa misura, lo dimostra con i fatti”.

