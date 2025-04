381 persone identificate, molte delle quali con precedenti, e controllati 187 veicoli. Passati al setaccio anche 20 locali pubblici, tra bar e sale slot.

Questo il bilancio di una mattinata di controlli straordinari del territorio per i Carabinieri del Comando Provinciale di Cremona, con il supporto del Nas e l’impiego di 25 pattuglie e 70 militari.

Le operazioni, che hanno interessato in particolare Cremona, Crema, Casalmaggiore, Soresina e Piadena, si sono concentrate sulla tutela della sicurezza urbana, sul contrasto alla vendita di alcol ai minori e su comportamenti che limitano la libera fruizione degli spazi pubblici.

I controlli, attivi dalle 8 alle 14, si sono svolti nelle principali piazze, nelle vie adiacenti a stazioni ferroviarie e terminal bus, aree considerate particolarmente sensibili.

A Soresina i militari hanno arrestato un 22enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Fermato in strada, è stato trovato in possesso di otto involucri di cocaina (per un totale di sei grammi), un panetto e due pezzi di hashish (sessanta grammi), due spinelli, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e oltre 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il giovane è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo, celebrato il giorno successivo: l’arresto è stato convalidato, l’imputato condannato a sei mesi e 800 euro di multa, con successiva remissione in libertà.

A Crema, invece, un giovane è stato fermato a piedi in centro con oltre un grammo di hashish. Segnalato alla Prefettura come assuntore, la droga è stata sequestrata.

Durante i controlli nei locali del capoluogo, i Carabinieri del Nas hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie in un esercizio pubblico. Per il titolare è scattata una multa da 1.000 euro per violazioni alla normativa sulla sicurezza alimentare.

Un’operazione capillare, che ha ribadito l’impegno delle forze dell’ordine nel presidio costante del territorio e nel contrasto a fenomeni di degrado e illegalità.

