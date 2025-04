Fondazione Sospiro lancia il podcast “Autismo, oltre i falsi miti”, un progetto editoriale nato dalla volontà di promuovere una maggiore consapevolezza sull’autismo, superando stereotipi e informazioni fuorvianti che spesso ne ostacolano la comprensione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di divulgazione scientifica che la Fondazione porta avanti da anni, forte dell’esperienza clinica maturata nel proprio Dipartimento delle Disabilità.

La produzione del podcast è un’iniziativa fortemente voluta dalla Direzione Generale, che ha sostenuto il progetto attraverso l’impegno dell’Ufficio Comunicazione. Da alcuni anni, infatti, l’Ufficio sta lavorando in sinergia con i media locali e nazionali per diffondere su larga scala le eccellenze cliniche e scientifiche che Fondazione Sospiro ha coltivato e fatto crescere con dedizione e competenza.

“L’obiettivo – dichiara Gianluca Rossi, responsabile comunicazione IOS – è rendere accessibile a un pubblico ampio e non specializzato le conoscenze più aggiornate e affidabili sul tema dell’autismo, attraverso un linguaggio chiaro, diretto e al tempo stesso rigoroso nei contenuti.

A guidare gli ascoltatori in questo viaggio sarà il Dott. Serafino Corti, direttore del Dipartimento delle Disabilità di Fondazione Sospiro e coordinatore del Tavolo tecnico per l’autismo del Ministero per le Disabilità. Con il suo approccio empatico e competente, il Dott. Corti affronterà tematiche cruciali e di grande attualità, accompagnato da voci autorevoli della clinica italiana, per offrire un punto di vista articolato e multidisciplinare.”

Il podcast è strutturato in 10 puntate della durata media di 15 minuti ciascuna: uno strumento snello ma denso di contenuti, pensato per chi desidera avvicinarsi al mondo dell’autismo con uno sguardo informato, curioso e libero da pregiudizi. E’ disponibile sul canale YouTube di Fondazione Sospiro e sulle piattaforme più conosciute come Spotify e Amazon Music.

