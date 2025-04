Quasi 18 milioni di euro in arrivo per le strutture sanitarie del territorio cremonese, nell’ambito del provvedimento approvato dalla Giunta della Lombardia per il rafforzamento del sistema sanitario regionale. Una dotazione complessiva, a livello lombardo, di 202.157.380 euro per l’anno 2025.

Il programma straordinario di investimenti prevede interventi su più fronti: 40 milioni di euro per i piani di investimento aziendali destinati alla manutenzione e all’ammodernamento di strutture, impianti e apparecchiature; 152,5 milioni di euro per il completamento di opere già previste o in fase di sviluppo, l’implementazione degli interventi Pnrr/Pnc, progetti strategici nell’ambito della salute mentale, nonché per il potenziamento del parco tecnologico biomedicale; 11 milioni per l’implementazione di sistemi robotici in alcune strutture.

Per quanto riguarda il piano da 152 milioni, al territorio cremonese ne arriveranno quasi 15, di cui 7.800.000 all’Asst di Crema, 5.950.000 all’Asst di Cremona e 700mila euro per l’Ats della Val Padana. Entrando nel dettaglio, l’intervento di Ats riguarda i Lavori di Ristrutturazione dell’Edificio G da adibire a sede del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria in via San Sebastiano a Cremona.

All’Asst di Cremona sono previsti invece due interventi: uno riguarda l’ammodernamento tecnologico del presidio di Cremona, con l’acquisto di un impianto Pet-Ct, per 3.200.000 euro, l’altro riguarda la Casa di Comunità e Ospedale di Comunità a Soresina, con Interventi di adeguamento strutturale della copertura del fabbricato, per 2.750.000 euro.

A Crema è previsto un corposo intervento, da quasi 7 milioni di euro, che prevede il completamento delle sostituzioni di unità di trattamento aria, la modifica degli impianti di produzione vapore, un nuovo sistema di telecontrollo impianti e la sostituzione dell’impianto di raffrescamento del data center. Un secondo finanziamento, da 840mila euro, va a coprire invece l’intervento di realizzazione della nuova palazzina per la Riabilitazione Psichica Integrata nel presidio ospedaliero di Crema, da destinare a nuova sede Centro Psico Sociale (Cps), Centro Diurno (Cd) e Comunità Riabilitativa ad Alta Assistenza (Cra.).

Per quanto riguarda invece il piano da 40 milioni, il territorio cremonese avrà 2.758.735 milioni, di cui all’Ats 118.099, all’Asst di Cremona 1.945.686 e a quella di Crema 694.950 euro.

“Questo intervento rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare e innovare il nostro sistema sanitario” sottolinea l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso. “Parliamo di oltre 200 milioni di euro destinati a migliorare infrastrutture, tecnologie e servizi su tutto il territorio regionale, con un’attenzione particolare alla sicurezza, all’accessibilità e alla modernizzazione delle strutture esistenti”.

