I cortili di alcune delle più affascinanti dimore storiche di Cremona si trasformeranno in eleganti palcoscenici per quattro concerti imperdibili, spin-off primaverile della stagione concertistica del Teatro Ponchielli. La rassegna, intitolata Primavera in Crescendo, è promossa in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lombardia e fa parte del progetto Io S(u)ono Sud Lombardia, che si propone di connettere culturalmente il territorio e avvicinare un pubblico ampio e variegato alla musica colta.

Obiettivo della manifestazione è anche valorizzare i giovani talenti provenienti dalle migliori istituzioni musicali del sud della Lombardia, offrendo loro visibilità e occasioni di confronto con realtà consolidate del panorama artistico.

Il ciclo di concerti prenderà il via sabato 10 maggio alle ore 18 a Palazzo Guazzoni-Zaccaria con Saxofollia On Stage, un ensemble di saxofoni formato da Fabrizio Benevelli (sax soprano), Lorenzo Simoni (sax alto), Marco Ferri (sax tenore) e Giovanni Contri (sax baritono), che proporranno un repertorio trasversale da Vivaldi a Mina, passando per Rossini, Puccini, Morricone, Nino Rota e Cole Porter.

Il giorno successivo, domenica 11 maggio alle 18 a Palazzo Fodri, spazio all’ensemble della Orchestra da Camera di Mantova con Le vent se lève. In scena Tommaso Benciolini (flauto), Elisa Spremulli (violino), Vincenzo Starace (viola) e Benedetta Baravelli (violoncello), impegnati nell’interpretazione di brani di Wolfgang Amadeus Mozart.

Sabato 17 maggio alle ore 18 si torna a Palazzo Guazzoni-Zaccaria per il quintetto de I Solisti di Pavia, con Kevin Pedro Spagnolo (clarinetto), Daniele Giorgi e Roberto Righetti (violini), Silvia Mazzon (viola) e Jacopo Di Tonno (violoncello), ancora su musiche di Mozart.

Gran finale domenica 18 maggio alle ore 18.00 a Palazzo Fodri, con il settimino de I Solisti di Pavia, impegnati nell’esecuzione di Ludwig van Beethoven. Sul palco Daniele Giorgi (violino), Silvia Mazzon (viola), Jacopo Di Tonno (violoncello), Amerigo Bernardi (contrabbasso), Kevin Pedro Spagnolo (clarinetto), Fabio Valente (fagotto) e Dante Magli (corno).

I biglietti, al costo di 13 euro (posto unico), saranno disponibili da lunedì 28 aprile alla biglietteria del Teatro Ponchielli, aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e il sabato dalle 10.00 alle 13.00. Prenotazioni allo 0372 022001/02 o via e-mail a biglietteria@teatroponchielli.it. Biglietti disponibili anche online su Vivaticket.

© Riproduzione riservata