Il Sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia, Federica Picchi, ha visitato la città di Cremona per incontrare i vincitori dei bandi regionali dedicati alle politiche giovanili. Durante l’incontro, Picchi ha sottolineato l’importanza di sostenere iniziative che promuovano l’inclusione, la formazione e la partecipazione attiva dei giovani nella comunità.

Nel pomeriggio, nella Sala Zanoni del Comune di Cremona, ospiti dell’Amministrazione comunale, il Sottosegretario ha presentato il nuovo Bando Impianti Sportivi 2025, un’iniziativa da 100 milioni di euro destinata alla rigenerazione e messa in sicurezza degli impianti sportivi pubblici. Il bando prevede 30 milioni di euro a fondo perduto stanziati da Regione Lombardia e 70 milioni di euro come linea di credito a tasso agevolato messa a disposizione dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc).

“Con questo strumento andiamo nella direzione di migliorare gli impianti sportivi, all’interno dei quali gli atleti possono esprimersi al meglio. Vogliamo sostenere le piccole realtà, che puntano sullo sport di base, che accompagnano i ragazzi fin da piccoli nel loro cammino”, ha dichiarato Picchi.

Il bando si articola in due linee di finanziamento: i Piccoli interventi, con contributi regionali a fondo perduto tra 70.000 e 300.000 euro, e i Grandi interventi, con contributi regionali a fondo perduto compresi tra 300.001 e 700.000 euro. L’agevolazione coprirà fino all’80% dell’investimento per i Comuni con meno di 5.000 abitanti e fino al 50% per quelli con popolazione superiore.

“Questo bando è un’opportunità concreta per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, per rendere gli impianti sportivi più sicuri, moderni e accessibili. Un impianto ben strutturato è la base per promuovere la pratica sportiva tra i giovani e per offrire spazi adeguati, non solo alle società sportive locali, ma a tutta la cittadinanza”, continua il Sottosegretario Picchi.

L’iniziativa, promossa da Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia e gli Uffici Territoriali Regionali della Lombardia, rientra nell’ambito delle politiche regionali a favore dei giovani e dello sport. La giornata ha visto la partecipazione di amministratori locali, associazioni giovanili e sportive, federazioni e altri enti del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e promuovere nuove sinergie.

La presentazione del Bando Impianti Sportivi 2025 a Cremona rappresenta l’ultima tappa del tour che ha toccato tutte le province lombarde, a testimonianza dell’impegno di Regione Lombardia nel sostenere lo sviluppo delle infrastrutture sportive su tutto il territorio.

