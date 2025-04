Continua l’importante attività di promozione dello sport paralimpico della squadra di tennis in carrozzina della Canottieri Baldesio.

Recentemente si è tenuto un incontro con gli studenti dell’istituto Mattei di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), organizzato dalle docenti Monica Azzali e Tiziana Meneghelli e dal Rotary Club della città, all’interno del progetto “Legalità e rsport. Rispetto delle regole”.

Della Baldesio erano presenti il team manager Alceste Bartoletti, l’allenatore Roberto Bodini e i due atleti Giovanni Zeni e Giordano Zavattori, che hanno presentato la loro attività e si sono raccontati ai numerosi studenti presenti.

Hanno partecipato anche i dirigenti dei due Rotary Club Fiorenzuola d’Arda e Piacenza-Valli Nure e Trebbia.

Un altro incontro si è svolto presso l’istituto Einaudi di Lodi dove l’atleta baldesino Andrea Cinquetti, ha raccontato agli studenti la sua vita, l’incidente che lo ha costretto in carrozzina, il coraggio, la consapevolezza e la determinazione che, anche grazie allo sport, oltre che agli affetti della famiglia e degli amici, lo hanno portato a superare difficoltà e barriere, per iniziare una nuova vita.

Per gli studenti, come sempre, c’è stata la possibilità di provare a giocare a tennis seduti in carrozzina: esperienza unica, formativa e molto apprezzata da tutti.

