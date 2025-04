Nel 2024 i Comuni italiani hanno realizzato investimenti per 19,1 miliardi di euro, con un incremento del 129 % rispetto al 2017, grazie ai fondi PNRR, e l’85% degli interventi ha avviato o concluso la fase esecutiva.

Questo è stato il punto di partenza dell’incontro promosso a Torino da ANCI al quale ha partecipato il sindaco di Cremona Andrea Virgilio con il Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea Raffaele Fitto, insieme ai Sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia, delle Regioni e delle Città Metropolitane, per affrontare i temi strategici legati all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), alla riforma della Politica di Coesione e alla definizione dei futuri programmi d’investimento europei.

Dal confronto è arrivata la proposta di una Agenda Nazionale per le Città, che preveda un accesso diretto ai fondi europei da parte dei Comuni e che raccolga il patrimonio progettuale dei territori che potrà trovare spazio nei prossimi programmi di investimento, per rendere più rapide e incisive le risposte ai bisogni reali delle città.

Priorità condivise sono state infrastrutture, transizione verde, rigenerazione urbana, e un’attenzione specifica alle emergenze abitative e alla sicurezza urbana.

Un altro tema centrale è stato quello della gestione degli spazi e degli edifici riqualificati con i fondi PNRR, affinché gli investimenti fatti e ora in fase di conclusione abbiano un impatto duraturo sulle comunità.

“Come Comuni – ha dichiarato Andrea Virgilio – abbiamo dimostrato di saper progettare e attuare in modo efficace gli interventi del PNRR, nonostante le complessità burocratiche e amministrative che ci sono state e che hanno portato a inevitabili rallentamenti nelle opere. Oggi, insieme ad ANCI, ai sindaci e agli enti locali, chiediamo di essere messi nelle condizioni di operare con strumenti adeguati, riconoscendo alle città il loro ruolo strategico per lo sviluppo, la crescita e la competitività dei nostri territori, con un’attenzione forte e condivisa che siamo chiamati a rivolgere alle periferie, alla riqualificazione del patrimonio pubblico e alla vivibilità dei centri storici”.

Durante il dibattito, è intervenuto anche il sindaco di Napoli e presidente Anci Gaetano Manfredi, sottolineando la necessità di una programmazione integrata tra fondi europei e nazionali e di un ruolo istituzionale riconosciuto alle città medie, autentici snodi di coesione e governance multilivello. Manfredi ha inoltre ribadito che la competitività passa dai territori, e che le città devono occupare un posto centrale nell’agenda Europa.

L’incontro si è chiuso con l’impegno condiviso a costruire una rete europea delle città, per rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, promuovendo coesione, sostenibilità e innovazione.

Il sindaco Virgilio ha infine espresso un sentito ringraziamento al Vicepresidente Fitto, per l’ascolto e l’apertura al confronto, al presidente ANCI e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi per la sua visione strategica e al padrone di casa il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, per l’accoglienza e l’organizzazione dell’iniziativa.

