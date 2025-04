Novità in arrivo nell’area commerciale di Via Sesto a Cremona. Nei locali che fino a pochi mesi fa ospitavano il negozio Happy Casa, ormai chiuso definitivamente, sta per arrivare Unieuro – che si prepara a traslocare. Le insegne del noto brand di elettronica ed elettrodomestici sono in fase di installazione proprio in questi giorni.

Questo significa che Unieuro lascerà i suoi attuali spazi all’interno del centro commerciale CremonaPo, dove è presente ormai da diversi anni.

Il vecchio spazio, tuttavia, non resterà vuoto a lungo: un nuovo negozio è atteso nei prossimi mesi, anche se sul nome e sul settore commerciale regna il massimo riserbo.

© Riproduzione riservata