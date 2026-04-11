Cremonese, incognita attacco: le possibili soluzioni per affiancare Bonazzoli

Sono cinque gli assenti in casa Cremonese in vista della sfida contro il Cagliari: tre a centrocampo e due nel reparto offensivo. Una situazione che costringe Giampaolo a rivedere equilibri e scelte, soprattutto davanti.

Il dubbio principale riguarda proprio l’attacco, orfano di Vardy e Moumbagna. Finora il tecnico ha puntato su un sistema con trequartista e prima punta: in questo contesto Federico Bonazzoli resta il riferimento imprescindibile, leader tecnico e sempre più incisivo anche in zona gol. La sua presenza non è in discussione, ma resta da definire chi gli giocherà accanto.

Il recupero di Sanabria rappresenta una possibile soluzione, anche se le sue condizioni non garantiscono ancora una maglia da titolare. Djuric e Okereke, impiegati contro il Bologna, offrono caratteristiche molto diverse, anche se, sulla carta, sembrano opzioni più adatte a partita in corso. Lo stesso Giampaolo ha sottolineato come il nigeriano non sia un centravanti puro.

Non è da escludere, infine, una variante tattica: avanzare Bonazzoli e inserire alle sue spalle un centrocampista. In questo scenario, Payero si candida dopo i segnali positivi mostrati nell’ultima gara. L’argentino potrebbe essere utile anche nel pressing sulla prima costruzione del Cagliari. Una soluzione alternativa che Giampaolo potrebbe valutare concretamente.

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