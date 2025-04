Passa pochi minuti prima delle ore 11 di mercoledì 16 aprile 2025 la prima auto ed è un momento a suo modo storico, anche se nessuno se ne accorge. E’ un’auto “di servizio”, della ditta incaricata dei lavori, perché le altre auto – quelle “civili” – passeranno dalle ore 13, con un ritardo di due ore rispetto al programma.

Nessun taglio del nastro, nessuna inaugurazione, nessuna cerimonia per il primo casello della Tibre, quello di Sissa Trecasali. E già questo la dice lunga sull’imbarazzo. Cinquantuno anni dalla firma (era il 1° luglio 1974), otto dall’inizio dei lavori (era il 2017 a Viarolo). Otto come i chilometri di autostrada, un decimo di quelli che servirebbero realmente per collegare la A15 e la A22, il Tirreno al Brennero, come suggerisce il nome stesso dell’autostrada.

Poi ci sono le parole. Quelle di chi, come gli ambientalisti, protesta contro l’opera da sempre con un sit in di Legambiente Parma, con in testa la presidente Chiara Bertogalli “perché quest’opera è soltanto consumo di suolo e non verrà mai conclusa”. E quelle di chi, come il presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda, protesta contro l’opera così come è ora, dato che termina nel nulla. “Porterà soltanto traffico in più, peraltro a Torrile con un passaggio di mezzi pesanti davanti a una scuola. E così com’è non può portare benefici”.

Intanto per il futuro si vedrà: servono comunque 2.7 miliardi di euro totali con 900 milioni di contributo statale. Ma la stima è del 2010, dunque nel frattempo anche i costi sono impennati. “Da parte nostra è comunque un giorno importante – spiega l’ad della concessionaria Salt Daniele Buselli – perché per una concessionaria di non grandi dimensioni come la nostra è un lavoro significativo: l’autostrada era pronta già nel 2022, poi in questi tre anni sono intervenute verifiche e ora ci siamo. Siamo ovviamente ben disposti anche qualora ci fosse l’ok del Ministero per realizzare altri lotti”.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

